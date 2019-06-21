Итальянская компания Pininfarina представила обновленную версию электрического гиперкара Battista, пишут "Известия".
“We are really proud of the Battista and very happy to see the car at our home auto show in Turin until the 23rd of June.” Paolo Pininfarina pic.twitter.com/F3Z4oUL5MZ— Automobili Pininfarina (@automobiliPinin) 20 июня 2019 г.
Отмечается, что автомобиль ожидает ряд испытаний на треке под управлением экс-пилота "Формулы-1" Ника Хайдфельда.
Инженеры серьезно изменили переднюю часть машины, капот и бампер, форму зеркал заднего вида. При этом дизайн гиперкара решили сохранить в стилистике значимых машин компании.
Pininfarina Battista оснастили цифровой приборной панелью, двумя дисплеями по бокам, на которые можно вывести данные навигатора и сведения о работе внутренних систем.
В компании подчеркнули, что гиперкар станет самым мощным серийным автомобилем в мире. Его оборудовали электрической силовой установкой мощностью 1900 лошадиных сил. Машина разгоняется менее чем за две секунды до 100 километров в час. Максимальная скорость составляет 350 километров в час. Одной зарядки аккумуляторов хватает, чтобы проехать до 450 километров.
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