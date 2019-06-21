Штурм парламента оппозиционерами начался в Грузии

Многотысячная толпа и представители разных оппозиционных партий Грузии пытаются прорваться в парламент на фоне скандала вокруг депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное телевидение.
Протестующие настроены прорвать полицейский кордон у парадного входа в парламент. Спецназовцев забрасывают бутылками с водой. Полицейским удается частично сдерживать толпу, но часть митингующих удалось попасть во внутренний двор здания.
Протесты связаны с участием в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи Православия (МАП) российской парламентской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым.
Оппозиционеров возмутил тот факт, что Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента на открытии сессии МАП. Один из лидеров оппозиции Гиги Угулава пригрозил, что митинг продолжится до тех пор, пока в отставку не уйдет глава Парламента Ираклий Кобахидзе.
МВД Грузии призвало митингующих прекратить попытки попасть в здание парламента, назвав их действия незаконными. "Правоохранительные органы используют все предусмотренные законом меры для пресечения противоправных действий", — говорится в заявлении.
Очевидцы отмечают, что во дворе парламента замечены спецназ и спецтехника.
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