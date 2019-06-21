Штрафы за пьяную езду вернули в законопроект о стоимости ОСАГО

В законопроект об изменении расчета стоимости полиса ОСАГО вернулась норма, согласно которой страховщики смогут учитывать штрафы за вождение в нетрезвом виде при оформлении полиса, передает ТАСС.
Обновленный документ подготовил президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.
Предыдущую версию законопроекта Совет изучал в марте. В том документе неоднократные штрафы за пьяное вождение исключались из списка нарушений ПДД, способных повлиять на стоимость ОСАГО.
Замминистра финансов Алексей Моисеев объяснял это тем, что законопроект учитывает только административные правонарушения, а не уголовные преступления. Кроме того, за вождение в нетрезвом виде водителя лишают прав более чем на год, отмечал чиновник.
В свою очередь, Совет по кодификации критиковал исключение таких штрафов, так как за первое подобное нарушение предусмотрено административное наказание — уголовное наступает, когда водителя вновь поймали пьяным за рулем.
Законопроект об изменении формулы расчета стоимости ОСАГО подготовил Минфин. Документ дает страховым компаниям возможность учитывать индивидуальные характеристики водителя при определении цены полиса.
Также министерство хочет исключить территориальный коэффициент с 1 января 2020 года, а коэффициент мощности транспортного средства — с 1 октября 2020 года.
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