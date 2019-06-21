Россиянам напомнили о пользе морского отдыха для детей

Морской климат укрепляет иммунитет и оздоравливает нервную систему, что особенно полезно для детей, сообщает Nation News со ссылкой на эксперта туррынка Алексея Пескова.
Отмечается, что для детского отдыха родители чаще всего выбирают места, где море неглубокое.
Азовское море является самым мелким в море. "Из-за небольшой глубины моря, курорты здесь больше всего подходят для отдыха с детьми", — указал Песков.
Кроме того, поскольку в Азовской акватории произрастает много водорослей, воздух здесь насыщен йодом.
По словам эксперта, в Ейске и поселке Кучугуры активно развивается туристическая инфраструктура. В этих районах мелкое, теплое море и доступные цены.
По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, отдыхать за рубеж летом поедут 10% россиян. При этом 44% планируют остаться дома, а 26% — отправятся на дачу.
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