Основанный в 2017 году, курорт Altay Village Teletskoe, в 2019-м первый в Сибири завоевал престижную международную премию World Travel Awards. Курорт занял первое место в номинации "Ведущий бутик-отель России в 2019 году", обойдя таких конкурентов как московские компании Savoy Moscow и Rossi Boutique Hotel & SPA, неоднократно занимающие призовые места в данной премии. Директор по маркетингу и продажам Рушан Сабиров рассказал о том, что значит премия World Travel Awards и почему отдыхать нужно обязательно на Алтае.

– Расскажите, что за премия World Travel Awards и насколько сложно было в ней победить?

– World Travel Awards – самая главная мировая премия в области туризма и гостеприимства, которая проводится один раз в год. Подать заявку на участие в номинациях может любая организация. Но подать заявку – совсем не значит победить. Дальше идет голосование, и затем оценка жюри. Критериями отбора победителей являются: качество сервиса, инфраструктура, удовлетворенность гостей. Мы впервые участвуем в премии World Travel Awards и очень рады, что наш дебют оказался победным.

– Что дает эта награда?

– Получение награды мотивирует нашу команду работать еще лучше. Гостям дает уверенность в том, что приехав к нам, они получат сервис отеля мирового уровня. А для региона в целом – это узнаваемость и известность на мировой туристической карте.

– Были ли в номинации другие сибирские отели?

– В номинации "Лучший бутик-отель России" не было больше представителей из Сибири, но были представители из Москвы и Санкт-Петербурга, такие как Savoy Moscow и Rossi Boutique hotel и SPA, которые неоднократно становились призерами в данной номинации.

– И чем Altay Village Teletskoe оказался лучше конкурентов?

– Победу в конкурсе обеспечил нам целый ряд факторов. Во-первых, конечно, это местоположение курорта. Телецкое озеро – место невероятной красоты и очень сильной энергетики. Эти места вызывают не просто восторг, они по-настоящему запоминается на всю жизнь!

Во-вторых, это сервис и инфраструктура курорта. Все наши гости отмечают высочайший уровень сервиса, а мы, в свою очередь, постоянно занимаемся его совершенствованием. Инфраструктура курорта позволяет организовать приватный и индивидуальный отдых для каждого нашего гостя.

– Что вам позволило за столь короткое время добиться таких высоких результатов?

– Основной идеей при запуске курорта было создание уникальной природной инфраструктуры с сервисом мирового уровня. Наши гости, которые в прошлом году приезжали "познакомиться" с нами на несколько дней, в этом году уже бронируют свой отдых на более долгий срок. Мы предлагаем не только проживание, у нас есть SPA-центр, который мы запустили совместно с брендом Fresh SPA от Natura Siberica, мы разрабатываем собственные экскурсионные маршруты, восстанавливаем старые маршруты и много делаем для развития Телецкого озера.

– Приезжают ли к вам гости из других стран, и какого их впечатление от Алтая и от Altay Village Teletskoe?

– Да, у нас достаточно большое количество гостей-иностранцев. В основном, конечно, это не долгие остановки у нас, до четырех дней. Это связано с тем, что иностранцы, приезжая в Россию, хотят получить максимум от своего путешествия. Поэтому их туры комбинированы несколькими районами, а зачастую и регионами нашей страны.

Но абсолютно все иностранные гости впечатлены, как масштабами нашей страны, так и ее красотой. И если мы можем впечатлить наших зарубежных гостей, то давайте и для себя откроем эту красоту.

– Помимо сервиса, что особенного вы можете предложить своим гостям?

– В первую очередь это экскурсии и маршруты, которые мы разработали. Очень многие гости хотят посетить священную для алтайцев гору Белуха – туда мы организовываем вертолетные экскурсии. Долина реки Чулышман и каменные грибы – также особое место притяжения.

Особенно иностранным гостям нравится искусство парения. Наши "мастера русского пара", как они сами себя называют, используют традиционные методы русского парения, комбинируя их с инновациями. Например, в одну из процедур входит массаж тибетской поющей чашей. Гости, которые опробовали процедуру на себе, всегда остаются в восторге.

– Как в целом вы оцениваете туристический поток на Алтае?

– Можно говорить, что туристический поток стабилен. Но львиная доля туристов, приезжающих в регион, выбирают для путешествий лето. Сезонность – большая проблема для региона, которую можно и нужно решать. Но без соответствующей инфраструктуры и создания привлекательных к посещению круглогодичных мест, развитие будет очень медленным.

– Почему стоит ехать отдыхать именно на Алтай, ведь заграница доступна сегодня для любой категории туристов?

– Мы совсем не знаем нашу страну. Она – огромная и очень красивая. И каждый житель этой страны независимо от места проживания – в Мурманске или Волгограде – должен понимать, что нам выдан исключительный шанс на знакомство с этой красотой.

У нас 11 часовых поясов, более пяти климатических зон, мы – самая большая страна на этой планете! Разве это не интересно? Я очень много путешествую, и за последние годы я все больше путешествую по России. И, поверьте, на территории нашей страны есть такие замечательные места, в которые влюбляешься с первого взгляда, и эта любовь остается на всю жизнь!

Алтай абсолютно точно является местом силы, побывать на Алтае стоит каждому, и каждый найдет здесь что-то свое. Что-то, что дает силы жить и радоваться жизни и совершать новые и новые подвиги.