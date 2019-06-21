Подсчитаны экономические потери России от наркомании

Экономические потери России от наркомании составляют около 4,1 трлн рублей в год – это порядка 3,96% от ВВП страны, пришли к выводу эксперты "Трезвой России", которые произвели расчеты в рамках подготовки ежегодного аналитического доклада "Антинаркотический рейтинг регионов-2019", сообщает РИА "Новости".
"Анализ сведений, представленных медицинским сообществом, наркологами, психологами, представителями силовых структур, судебной системы, бизнес-сообщества, пострадавших от наркоманов семей, показал, что ежемесячные экономические потери на одного наркозависимого составляют в среднем 220 тысяч рублей (кражи, разбои, незаконный оборот наркотических средств, нагрузка на медицинские и социальные учреждения, трудовые ресурсы и т.д.). В год такие потери равны 2,6 млн рублей", – говорится в докладе.
По предварительным оценкам экспертов, среднее реальное количество наркозависимых в России составляет 5 млн человек. При этом наиболее проблемными являются 30% наркозависимых, что было учтено при проведении расчета.
"Таким образом, даже по самым скромным подсчетам экономические потери общества и государства за один год составляют 4,1 трлн рублей – это около 3,96% от ВВП России в 2018 году", – отмечается в докладе.
В прошлом году, согласно расчетам "Трезвой России", ежегодные экономические потери РФ от наркомании составляли 3,6 трлн рублей.
Комментарии
а вы посчитайте доходы чиновников, особенно кремлёвских, и полицейских генералов от организации ввоза и распространения наркотиков. Вот от кого триллионы убытков в стране и загубленных жизней.