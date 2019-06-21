Увеличение пособия на ребенка от 1,5 до 3 лет рассмотрят в Госдуме

Период выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком предложили продлить до трех лет с учетом критерия нуждаемости, пишет "Парламентская газета".
Соответствующий законопроект внесла в Госдуму глава Комитета палаты по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.
Она отмечает, что значительное количество матерей вынуждены находиться в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
При этом ежемесячное пособие по уходу за несовершеннолетним выплачивается только до достижения им возраста полутора лет.
Плетнева уверена, что реализация законопроекта поспособствует решению семейных, социальных проблем, улучшению демографической ситуации в России, снижению бедности за счет предусматриваемых дополнительных мер социальной поддержки.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания кабмина предложил обсудить повышение ежемесячного детского пособия, которое получают за детей от 1,5 до 3 лет. Он напомнил, что сумма в 50 рублей была введена в 1994 году как временная мера, и так до сих пор не была индексирована.
"Ее размер вызывает у людей только недоумение и обиду. Понятно, что в системе социальной помощи такого рода вещей быть не должно", – подчеркнул Медведев.
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