Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, который ранее занимал должность замгенпрокурора, предложил наделить прокуроров полномочиями возбуждать уголовные дела о фальсификации доказательств, передает ТАСС.
Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" заявил, что не считает необходимой либерализацию в сфере оборота наркотиков. Однако он подчеркнул, что МВД следует создать в системе собственной безопасности структуру, занимающуюся злоупотреблениями в таких делах.
"Служба собственной безопасности есть в каждом правоохранительном органе, в ее задачу в том числе входит выявление злоупотреблений и нарушений", – отметил Валеев.
Он предположил, что можно какую-либо группу "нацелить на работу именно в этом направлении". По его мнению, "это решаемый вопрос".
Валеев отметил, что необходимо думать в целом над вопросами ужесточения ответственности за фальсификацию доказательств.
По его словам, спикер Госдумы Вячеслав Володин уже поручил двум профильным комитетам палаты проанализировать практику применения статей 303 ("Фальсификация доказательств") и 228 ("Незаконное хранение и перевозка наркотиков") Уголовного кодекса.
Валеев также указал, что проблема фальсификации доказательств существует, и в этой сфере нужен комплексный подход: "Мое мнение – безусловно, не исключая ведомственного контроля, – все-таки подумать о восстановлении полномочий прокурора как надзирающего органа и дать ему право на возбуждение дела по таким случаям".
По словам депутата, он лично сталкивался с ситуациями, когда была явная фальсификация. Он обратил внимание, что прокурор, который отменяет множество постановлений об отказе в возбуждении дела по фальсифицированным материалам или требует возбуждения дела, не может в итоге принять решение о возбуждении уголовного дела. Именно поэтому часто такие материалы расследуются годами.
Отмечается, что сейчас в Госдуме всего находится около 20 законопроектов о восстановлении прокурорского надзора над следствием.
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