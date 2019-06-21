Участок улицы Профинтерна в Барнауле перекрыли с 21 июня в связи с ремонтом тепловой сети, сообщили в пресс-центре городской администрации.
"Барнаульская тепломагистральная компания" приступает к перекладке участка тепловой сети М-21 по улице Профинтерна, от ТК-32/17 по проходному каналу, в районе жилого дома №16. Для проведения работ потребуется временное ограничение движения транспорта по всей ширине проезжей части улицы Профинтерна с 8 часов 21 июня до 20 часов 10 июля", – говорится в сообщении мэрии.
Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, выбирать пути объезда и заранее планировать свой маршрут.
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