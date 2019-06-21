Власти Алтайского края объявили о завершении периода весеннего паводка – этот период в регионе обошелся без происшествий.
"В период половодья, в апреле, когда началось активное снеготаяние и вскрытие рек ото льда, уровень воды на некоторых водных объектах региона превышал критические отметки, но традиционных подтоплений в муниципалитетах удалось избежать. Более бурная вторая волна паводка проходила с 21 по 24 мая и была вызвана обильными осадками на территории Республики Алтай и в предгорных районах Алтайского края", – говорится в сообщении пресс-службы краевого правительства.
В зону подтопления попали четыре района, вода зашла в шесть населенных пунктов, 12 жилых домов с населением 30 человек и 141 приусадебный участок.
Исход минувшего паводка можно считать благоприятным. Так, например, в 2014 и 2018 годах количество подтопленных населенных пунктов в Алтайском крае исчислялось в сотнях, а количество пострадавших жителей – в тысячах.
В данный момент гидрологическая обстановка в Алтайском крае стабильна.
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