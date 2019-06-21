Шестилетний ребенок пострадал в результате наезда автомобиля в поселке Карлушка Майминского района, сообщили в МВД по Республике Алтай.
ДТП случилось накануне в 11:35 в районе дома № 9 по улице Проточная, когда 19-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-21093, допустил наезд на шестилетнего велосипедиста.
"Ребенок неожиданно выехал на проезжую часть дороги прямо под колеса автомобиля. В результате происшествия мальчик с полученными травмами госпитализирован в медицинское учреждение. Тестирование водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат", – добавляют в полиции.
По факту аварии проводится проверка, в ходе которой также будет установлено, почему малолетний ребенок находился на проезжей части дороги без сопровождения взрослых.
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