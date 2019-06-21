Сегодня, 21 июня 2019 года, Love Radio Барнаул совместно с сетью ресторанов быстрого питания "Грильница" запускают новый проект "Крути любовь!".
Именно вы можете стать обладателем вкусного сета от "Грильницы", если оригинальнее всех признаетесь в любви!
Каждую пятницу в эфире Big Love Message с 16.00 до 17.00 ведущие Love Radio Барнаул будут призывать слушателей писать признания в любви, но не только своим вторым половинкам, а также друзьям, коллегам, родителям. Или любимому коту. В конце часа они выберут самое оригинальное и назовут победителя, который получит крутой сет от "Грильницы".
Присылайте признания в группу ВКонтакте Love Radio Барнаул 91,5 FM или на номер What’s App: +7 (923)-163-89-15.
Крути любовь ко всему вокруг!
Комментарии
О, сейчас как одинокие девахи начнут писать оды своим котам)