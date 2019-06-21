Жириновский предложил ужесточить контроль за тарифами ЖКХ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя "Прямую линию с президентом Владимиром Путиным", заявил, что необходимо найти способ более жесткого контроля над тарифами на жилищно-коммунальные услуги, пишет "Парламентская газета".
Жириновский отметил, что польза "Прямой линии" в том, что депутаты видят, что волнует граждан.
"Проблемы в основном одни и те же. Это дороги и проблемы ЖКХ", – сказал он.
По словам Жириновского, тарифы на услуги ЖКХ необоснованно завышают, так как граждане не расходуют столько воды, электроэнергии и тепла.
Он также полагает, что россияне платят больше, так как это выгодно и управляющим, и ресурсоснабжающим компаниям: "Нужно найти способ более жесткого контроля над тарифами ЖКХ".
"Если кратко о "Прямой линии": проблемы есть, живем на "четверку", но на "пятерку" никто в мире не живет", – подвел итоги мероприятия Жириновский в своем Telegram-канале.
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