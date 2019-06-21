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Ученые рассказали, как развал колхозов в СССР повлиял на экологию

, ИА "Амител"
Когда СССР развалился, а плановая экономика уступила место рынку, очень сильно пострадал пищевой сектор
Россия сегодня вырабатывает заметно меньше парниковых газов / Фото: oper.ru

Россия сегодня вырабатывает заметно меньше парниковых газов / Фото: oper.ru

Распад Советского Союза очень сильно повлиял на то, как много парниковых газов вырабатывает сельское хозяйство постсоветских стран. Масса этих выбросов уменьшилась почти на восемь миллиардов тонн, что сопоставимо с последствиями вырубки лесов в Амазонии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на журнал Environmental Research Letters.

"Когда СССР развалился, а плановая экономика уступила место рынку, от этого очень сильно пострадали агрикультура и пищевой сектор. Резкое падение доходов привело к тому, что люди перестали есть мясо, особенно говядину, а поголовье скота сократилось. В результате этого многие поля оказались заброшены", – рассказывает Флориан Ширхорн из Института агрикультурного развития в Галле (Германия).

Россия, в отличие от других промышленно развитых стран, сегодня вырабатывает заметно меньше парниковых газов, чем в конце прошлого века, и поэтому не испытывает проблем с исполнением Киотских договоренностей и Парижских соглашений по климату. Это связано с одним простым фактом – уровень промышленного производства в нашей стране резко просел после распада Советского Союза.

Аналогичная судьба, как отмечает Ширхорн, постигла и советский агрикультурный и агропромышленный комплекс. Поголовье крупного рогатого скота, а также свиней сократилось почти в два раза за первые десять лет жизни после подписания Беловежских соглашений, и аналогичным образом сократились посевные площади, используемые раньше для прокорма этих животных.

Коровы и прочие домашние животные, а также сами поля, за счет ускоренного круговорота веществ и использования удобрений, сегодня считаются одними из главных "производителей" метана и углекислоты. Соответственно, изменения в сельском хозяйстве постсоветских стран, как предположили немецкие климатологи, тоже должны были сильно повлиять на объем выбросов парниковых газов.

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Руководствуясь этой идеей, Ширхорн и его коллеги, в том числе ученые из Москвы и Казани, попытались просчитать, как много парниковых газов "недосчиталась" атмосфера в результате развала колхозов и агропромышленных предприятий России и других стран бывшего СССР.

Для этого ученые собрали и проанализировали статистику по использованию земель и поголовью скота в советское и постсоветское время, и сопоставили ее с тем, как меняется объем парниковых газов после того, как поле перестает возделываться и зарастает дикими растениями.

Как показали их расчеты, фактическая ликвидация советского агропромышленного комплекса привела к огромным сокращениям в объемах выбросов. Если бы Советский Союз продолжил существовать в прежнем виде, то колхозы и заводы его республик выработали бы на 7,6 миллиарда тонн углекислого газа больше, чем Россия и другие страны бывшего СССР с 1991 по 2011 год.

"Наиболее масштабные сокращения в уровне выбросов были связаны с резким снижением в поголовье скота, на чью долю приходится примерно половина от этого снижения, а также с захоронением больших количеств органики на заброшенных полях. Это в особенности было характерно для России и Казахстана", – отмечает климатолог.

Что интересно, рост благосостояния россиян и восстановление уровня жизни не привело к тому, что уровень выбросов "сельскохозяйственных" парниковых газов значительно вырос за последние два десятилетия. По словам климатолога, причина этого проста – повышение спроса на говядину компенсировалось не ростом ее производства в России, а закупками в Латинской Америке.

"Уровень производства говядины резко снизился после развала СССР и с тех пор почти не менялся. Спрос при этом вырос, в результате Россия и сопредельные страны стали вторыми крупнейшими импортерами мяса в мире. Львиную долю этого спроса обеспечивает Южная Америка, где уровень выбросов резко растет из-за вырубки лесов и расширения пастбищ. Это говорит о том, что снижение выбросов в одной точке Земли может привести к их росту в других регионах планеты", – заключают ученые.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

21.06.2019 14:13
Doka

Странная статья - " рост благосостояния россиян и восстановление уровня жизни не привело к тому, что уровень выбросов "сельскохозяйственных" парниковых газов значительно вырос за последние два десятилетия." - у какого процента произошел рост... тут же - "Резкое падение доходов привело к тому, что люди перестали есть мясо, особенно говядину, а поголовье скота сократилось. В результате этого многие поля оказались заброшены" ...

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