Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил о пополнении в семействе рысей.
"Что-то давно мы не рожали, да?! Знакомьтесь, друзья! Пополнение в семье рысей", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что мероприятие "Ночь в Барнаульском зоопарке", которое должно было состояться 15 июня, было отменено. "В связи с тем, что за минувшие сутки сразу четыре мамочки принесли нам малышей, принято решение перенести праздничную программу (пока на неопределенный срок). Мамочкам и малышам нужен отдых и покой!" – говорится в объявлении.
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