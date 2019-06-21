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Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" сообщил о пополнении в семействе рысей

, ИА "Амител"
"Что-то давно мы не рожали, да?!" – говорится в сообщении
Ранее из-за большого количества малышей была отменена 'Ночь в Барнаульском зоопарке' / Фото: кадр из видео

Ранее из-за большого количества малышей была отменена "Ночь в Барнаульском зоопарке" / Фото: кадр из видео

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил о пополнении в семействе рысей.

"Что-то давно мы не рожали, да?! Знакомьтесь, друзья! Пополнение в семье рысей", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мероприятие "Ночь в Барнаульском зоопарке", которое должно было состояться 15 июня, было отменено. "В связи с тем, что за минувшие сутки сразу четыре мамочки принесли нам малышей, принято решение перенести праздничную программу (пока на неопределенный срок). Мамочкам и малышам нужен отдых и покой!" – говорится в объявлении.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

21.06.2019 16:13
krash

Продуктивный год. Здоровья и развития потомству и их рдитлям

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