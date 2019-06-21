Ребенок погиб после обрушения песчаного берега в Новосибирской области

Десятилетний ребенок погиб после обрушения песчаного берега на реке Тара в Новосибирской области, сообщает региональный СК.
"20 июня 2019 года в вечернее время 10-летний мальчик со своими сверстниками играл на берегу реки Тара, расположенной в деревне Ивановка Кыштовского района Новосибирской области. В ходе игры на малолетнего произошло обрушение песчаного берега и его засыпало, в результате чего ребенок погиб", – говорится в сообщении.
По факту смерти ребенка начата проверка, по результатам которой следствие примет процессуальное решение. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что пятилетний ребенок утонул в Кош-Агачском районе Республики Алтай – трагедия произошла на реке Чуя.
Семья с малолетними детьми выехала отдыхать. Трое детей решили набрать воды и побежали к реке. Пятилетний мальчик поскользнулся и упал в воду, его унесло течением реки.
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