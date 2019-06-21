17-я по счету "Прямая линия" с президентом Владимиром Путиным состоялась в четверг, 20 июня, и длилась чуть более четырех часов. По разным каналам связи ему поступило более миллиона вопросов не только из России, но и других стран. Президент традиционно был спокойным, лаконичным, без особо ярких эмоций. Но кое-что любопытное глава государства также традиционно выдал.

Заработная плата

Одним из самых животрепещущих вопросов в большой стране была заработная плата бюджетников. На нее президенту пожаловались учителя (например, из Орла на зарплату в 10 тысяч рублей), пожарные, врачи.

Вот что сказал работник пожарной части в Калининградской области Станислав Таукачискас: Когда поднимут зарплату? На данный момент заработная плата пожарного составляет 12-13 тысяч рублей, у меня, как командира отделения, – 16 тысяч рублей. На такую зарплату сейчас по нынешним ценам прожить невозможно: нам приходится работать на двух, трех работах, не находясь дома. Из-за этого рушатся семьи".

Владимир Путин: "Я не понимаю, откуда взялось 10 тысяч".

Президент напомнил, что МРОТ был поднят до уровня прожиточного минимума – это 11 280 рублей. И меньше этого человек, работающий на ставку, получать не может. Путин обещал разобраться.

"Что касается заработных плат. В номинальном выражении это выглядит так: в 2017 году была начисленная заработная плата в экономике 39 с небольшим, 39,2 тысячи, а в этом году уже почти 45,7, последние данные в последнем месяце – 48,5. Я сразу хочу оговориться, хочу, чтобы на меня люди, которые сейчас сидят в интернете или у телевизора, не сердились за то, что у них нет таких заработных плат. Это естественное дело, я говорю о средних цифрах".

На вопрос, когда жить станет легче, президент однозначно не ответил, но признал: да, россиянам стало тяжелее жить.

Здравоохранение

Следом шла тема здравоохранения, но тут вопросов не было, зато был большой ответ Путина и профильного министра Вероники Скворцовой. Оба признали: есть проблемы с кадрами, есть проблемы с лекарственным обеспечением, есть проблемы с доступностью первичного звена медицины. И оба сказали, что власть их решает, как может.

Мусор

Любопытно, что еще один топовый вопрос – о мусорной реформе – дали задать 15-летней девушке-блогеру Кате Адушкиной:

"Как всех школьников во всем мире, меня очень интересует проблема ухудшения экологии. Сейчас в России начинают появляться точки сбора раздельного мусора, но в интернете говорят, что в итоге все равно весь мусор сваливается в одну кучу".

Путин назвал показанные ему фотографии переполненных мусорных контейнеров "безобразием" и добавил, что он "надеется, что порядок удастся навести в ближайшее время".

А еще сообщил, что в России в ближайшие несколько лет будет построено 200 комплексов по переработке мусора, на это нужно 300 млрд рублей, власть готова дать треть, остальное ждет от бизнеса.

Помощь семьям

Молодая мама 10-месячного ребенка Екатерина из Московской области сказала Путину, что пособие в 50 рублей за ребенка после 1,5 года – это насмешка. И спросила, когда власть будет решать эту проблему.

Президент напомнил о мерах поддержки малообеспеченных семей, о материнском капитале и шестипроцентной ипотеке для многодетных, пообещал расширить категорию получателей помощи. А по поводу 50 рублей сказал вот что:

"В 1994 году было принято решение, был Указ Президента тогда. Ситуация была крайне тяжелая, эти 50 рублей заставили платить работодателей. Они и тогда-то мало что значили, а сейчас, конечно, не значат вообще ничего – ну что такое 50 рублей?".

Жительница поселка Каскара в Тюменской области рассказала президенту, что у них вообще нет центрального водопровода, за водой приходится ездить в соседние села. По предложению ведущего туда сразу направили съемочную группу.

Жительница Красноярска Ксения Бессонова попросила президента помочь со строительством школы, детского сада и парка в третьем микрорайоне. Тут Путин дал слово губернатору региона Александру Уссу, который объяснил проблему и обещал разобраться.

Политика

Очень любопытный вопрос был по поводу "Единой России". Причем Путин увидел его на экране и сам решил ответить.

А вопрос такой: "Куда нас ведет эта банда патриотов из "Единой России"?

"Когда люди берут на себя ответственность, в том числе за принятие не очень популярных, но чрезвычайно нужных стране решений, это значит, что это зрелые люди, которые ставят своей целью, целью своей жизни, целью своей политической карьеры укрепление страны и улучшение жизни людей в конечном итоге. Я не буду называть бандой тех людей, которые были у руля в 90-х годах, но хочу отметить, что за это время у нас полностью развалилась социальная сфера, промышленность, оборонка".

Еще один любопытный вопрос в тему, и его Путин выбрал сам: "Когда чиновники будут получать зарплату как рядовые работники?"

"Представим себе, что министр будет получать как рядовой работник. Как бы ни было, я говорю об этом с болью в сердце, мне бы очень хотелось, чтобы доходы рядового работника повышались (…). Если мы сейчас просто возьмем и резко понизим уровень заработной платы чиновникам, министрам или даже руководителям крупных государственных компаний. Мы просто не найдем достаточно квалифицированных кадров. Они все разбегутся по частным конторам или за границу уедут".

Бизнес

Бизнесмен Николай Кузяков обратился с просьбой приструнить надзорные органы: "Нашу компанию на прошлой неделе буквально три надзорных органа проверяли. И как результат этих проверок, конечно же, будут штрафы со 100-процентным, наверное, результатом. Потому что если они этого не сделают, то скажут, что либо проверяющий плохо работает, либо есть какая-то коррупционная составляющая".

Путин заверил его, что государство стремится к сокращению проверок.

Стыд

А еще Путина спросили, было ли ему стыдно за что-то?

Президент признал, что говорить об этом перед многомиллионной аудиторией непросто, но "конечно, да, как любому, надеюсь, человеку нормальному".

"Это было в начале 2000-х годов, я много передвигался, много ездил. Страна была в очень сложном положении. Куда-то мы прилетели, в какой-то регион. Уже конец рабочего дня, где-то уже к ночи, темно. Это было, по-моему, осенью, слякоть, грязь, и куда-то я перебирался, шел по этой слякоти к машине. Вдруг появилась женщина такого уже преклонного возраста, что-то невнятно сказала и вдруг упала на колени, отдала мне записку. Я сказал, что обязательно посмотрю. Забрал, отдал помощникам, а ее потеряли. Никогда этого не забуду. Мне и сейчас стыдно. Поэтому все, что до меня доходит, в руки попадает, я все стараюсь отработать по полной", – сказал президент.

Также президент отвечал на вопросы о суверенном интернете, проблемах паллиативной помощи, проблемах получения российского гражданства, например, жителями Украины, перспективах объединения России и Белоруссии, общении с президентом США Дональдом Трампом и международных отношениях. Из Алтайского края ответов на вопросы не было, зато президент напомнил о реконструкции аэропорта в Республике Алтай.

А также о президенте Украины Владимире Зеленском:

"Он талантливый человек. Я помню его выступление на КВНе в Москве, где-то в 2000-х годах, в середине где-то, по-моему. Все это было талантливо и смешно. Но то, что мы сейчас видели, не смешно. Это не комедия. Это трагедия. И если уж он оказался в месте, где он сейчас находится, стал главой государства, то нужно эти проблемы решать, тем более что в ходе избирательной кампании он об этом неоднократно говорил и, собственно, сделал это ядром всей своей избирательной кампании".

О чем еще сказал Путин: