Наказание несовершеннолетнему, которого обвиняли в вандализме на мемориальном комплексе в Горно-Алтайке, назначил суд.
Как сообщили в республиканской прокуратуре, в ходе предварительного следствия было установлено, что в марте текущего года несовершеннолетний житель города, находясь на территории Мемориала Славы Мемориального комплекса "Парк Победы", используя баллончик с красящим веществом, нанес на памятнике воинам, погибшим в Великой отечественной войне, надписи.
"С учетом молодого возраста обвиняемого, признания вины, чистосердечного раскаяния, орган предварительного следствия пришёл к выводу о возможности его исправления без применения наказания, уголовное преследование прекращено", — добавляют в правоохранительном ведомстве.
В итоге в отношении ребенка, по решению мирового судьи, применены меры воспитательного воздействия в виде предупреждения.
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Даже отмывать не заставили или компенсировать очистку мемориала?