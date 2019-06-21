Личность злоумышленника, который за три месяца дистанционно обманул более 10 жителей Алтайского края и получил от них более 200 тысяч рублей, установила полиция – мужчина совершал преступления, отбывая наказание в одной из колоний Челябинской области.
Как сообщили в краевом главке МВД, преступник звонил гражданам с мобильных телефонов, представлялся родственником потерпевших и сообщал им, что попал в беду и ему срочно нужно перевести денежные средства. Также мужчина представлялся сотрудником правоохранительных органов и предлагал за деньги решить проблемы попавших в трудную ситуацию их родственников.
Деньги потерпевшие переводили злоумышленнику через банкоматы.
Свою вину мужчина признал и написал явку с повинной. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество".
Комментарии
Откуда у заключённого «много телефонов» с этого надо начать
три за побег, пять за детсад...
Лохи никогда не переведутся на этой земле. А как наказаны сотрудники колонии, история умалчивает, как обычно.
Ну допустим прибавят к сроку.Но все давно знают, что подобные смс как раз дело рук вот таких зэков. вопрос....бороться с этим планируют? они там на курорте чтоли сидят? телефонов куча, время чтобы заниматься этим мошенничеством. Здесь явно замешаны сотрудники колоннии, какие меры? цепочку то отследить?
И расскажите сказку что администрация не в доле.