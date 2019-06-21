В рамках своей активной социальной политики компания "Бочкари" организует на территории спортивного комплекса предприятия летние тренировочные сборы команд юных спортсменов. Алтайский государственный педагогический университет берет на себя обеспечение занятий с детьми в свободное от тренировок время. Образовательную программу, включающую лучшие вожатские практики, реализует педагогический отряд АлтГПУ, прошедший подготовку в "Школе вожатых" педвуза.
"Школа вожатых" – это проект, который успешно реализуется Алтайским государственным педагогическим университетом уже несколько лет и зарекомендовал себя на краевом и федеральном уровне – выпускники Школы трудятся вожатыми в оздоровительных детских лагерях Алтайского края, Сибирского Федерального округа и на всероссийских и международных сменах ВДЦ "Орленок", ВДЦ "Океан", МДЦ "Артек".
Образовательная программа проекта "Лето с педуниверситетом: каникулы в Бочкарях" разработана преподавателями педуниверситета – экспертами в области педагогики и психологии – и включает несколько блоков. В рамках психологического блока вожатые АлтГПУ проведут с детьми психолого-педагогические тренинги личностного роста, командообразования, эффективного общения, выявления лидерских качеств и другие. Застенчивым и замкнутым поможет погружение в мир психологического театра. Написать собственный сценарий и сыграть в нем свою звездную роль – это может стать самым незабываемым событием каникул с педуниверситетом в Бочкарях.
Образовательно-игровой блок проекта поможет детям с помощью авторских игр, разработанных студентами педвуза освоить необходимые жизненные навыки. Например, игра Moneymanagement* научит правильно распределять, пусть небольшой, но собственный детский бюджет и заложит основы финансовой грамотности.
Современные дети очень загружены, особенно юные спортсмены – тренировки, соревнования, сборы, а еще нужно успевать учиться, и должно оставаться время на другие увлечения, а также на общение и отдых. Где же взять столько времени, чтобы хватило на все? Эффективным способом распределения времени и правильной самоорганизации тоже научат вожатые педотряда АлтГПУ – легко и непринужденно, в игровой форме.
Образовательная программа для детей разработана с учетом возрастных особенностей участников проекта. Для детей младшего и среднего школьного возраста предложен блок популярных в детских коллективах игр и игровых технологий, направленных на развитие логики, творческого мышления, проектного мышления, выбора оптимального решения, формирование навыков работы в команде, взаимопонимания и взаимопомощи. Для старшеклассников предлагаются мероприятия дискуссионного характера, разработка бизнес-идей и социально значимых проектов, игры, формирующие навыки уверенности в себе, мотивации к здоровому образу жизни, умение распределять собственные ресурсы, что будет способствовать успехам в учебе и подготовке к экзаменам.
Ну и, конечно, какое лето без творческой и досуговой программы: декоративно-прикладное творчество, игры, квесты, вечера музыки и поэзии и многое другое ждет ваших детей в проекте "Лето с педуниверситетом: каникулы в Бочкарях".
*Манименеджмент – прим.ред.
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