Сидевший за убийство барнаулец избил полицейского и получил новый срок

Житель Барнаула, ударивший сотрудника полиции, приговорен к колонии строгого режима, сообщили в краевой прокуратуре.
Преступление было совершено 24 декабря, когда на место семейного скандала были вызваны правоохранители.
"Для пресечения противоправных действий гражданина, который находился в алкогольном опьянении, было принято решение о доставлении его в отдел полиции. Не желая подчиниться законным требованиям сотрудников полиции, мужчина умышленно нанес обутой ногой два удара в область лица и один удар в область грудной клетки одному из сотрудников. В результате действий нападавшего потерпевшему были причинены физическая боль и кровоподтеки в местах ударов, он был доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь", – добавляют в ведомстве.
Известно, что злоумышленник ранее был судим за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью, отбывал длительный срок лишения свободы.
В итоге суд признал его виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Комментарии
Некоторые люди не меняются. Значит, самое место ему сидеть в изоляции от общества.
21.06.2019 14:34
- гость -
Некоторые люди не меняются. Значит, самое место ему сидеть в изоляции от общества.
Не совсем согласен. Вот он сидит, а мы вкалываем, а жрет он на наши налоги. ля чего кормить такую скотину? Если человек вышел и не изменился, снова попал за решетку - надо от таких избавляться. смысл ему дальше сидеть? ну снова выйдет - опять напортачит. зэк он и есть зэк. мусор общества. Причем опасный мусор.