Фото: vk.com/incident22
Столкновение трех автомобилей произошло днем в пятницу, 21 июня, в спальном районе Барнаула.
Об аварии сообщили в паблике "Инцидент Барнаул". "На пересечении малого Павловского тракта и улицы Ускова произошло ДТП с участием трех автомобилей", – отмечает автор заметки.
Портал Amic.ru обратился за комментариями относительно случившегося в городскую ГИБДД.
Комментарии
гибрид не виноват - он по главной ехал, синяя виновата
Светофоры надо срочно ставить. Чего ждут непонятно. Автомобильный трафик довольно большой. Аварии там происходят регулярно.
Уважаемая редакция, это ПАВЛОВСКИЙ ТРАКТ, а Малый Павловский тракт совсем в другом месте и с улицей Ускова не пересекается.