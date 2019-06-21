Велосипед для собак угнали у брата Кейт Миддлтон

Младший брат герцогини Кембриджской Джеймс Миддлтон рассказал в своем Instagram о том, что его собаки "расстроились", после того как у него похитили велосипед для перевозки домашних животных, сообщает РИА "Новости".
"К сожалению, мой Dog Bike украли. Элла и Ко опустошены – поездки на этом велосипеде доставляли нам столько радости, а также тем, кого мы встречали на пути. У меня есть запись с камер видеонаблюдения, которую сейчас изучают. Очень хотелось бы найти велосипед", – написал 32-летний Миддлтон, добавив, что велосипед украли недавно.
Отмечается, что Миддлтон редко куда-то выходит без своих любимых собак, поэтому утрата велосипеда стала настоящим потрясением. Транспортное средство было уникальным – с огромной тележкой впереди.
Миддлтон пообещал, что если его публикация о велосипеде наберет 15 тысяч лайков, то он сделает пожертвование в приют для собак и кошек в Баттерси. Пост уже набрал почти 30 тысяч лайков.
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