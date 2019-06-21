Роспатент назвал 100 лучших изобретений по итогам 2018 года, опубликовав на своем сайте информацию о патентообладателях, пишет РБК.
Список включает в себя несколько категорий: "Компьютерная техника", "Транспорт", "Энергетика", "Металлургическая промышленность и машиностроение", "Органические соединения и фармацевтика", "Горное дело и строительство", "Энергетика", "Электротехника и связь", "Компьютерная техника" и другие.
В сотню лучших попали Санкт-Петербургский государственный университет за геохимический способ поиска полезных ископаемых. Коллектив из Татарстана за нововведения в переработке золотосодержащего сплава. "Способ позволяет получить золото с высокой степенью чистоты из анодного материала различного состава", – отметили в Роспатенте.
Коллектив из "Сколково" попал в сотню за повышение точности выявления живого человека на последовательности кадров путем выявления пульса на отдельных участках лица человека. Калининградские пограничники – за возможности распознавания способа передвижения обнаруженного на дороге нарушителя "в пешем порядке или на транспортном средстве, с применением одного средства обнаружения".
НИТУ МИСиС создал ковш-печь для выплавки и обработки стали. Институт химии Дальневосточного отделения РАН разработал способ длинной консервации радиоактивных веществ, позволяющий создавать саркофаги нового поколения для радиоактивных отходов. Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН – катализатор гидрокрекинга углеводородного сырья для получения продуктов из тяжелой нефти.
Институт экспериментальной медицины представил изобретение для лечения неврологических заболеваний с выраженным иммунодефицитом (например, рассеянного склероза). Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова разработала новый способ отбора рабочих по уничтожению боевых отравляющих веществ на основе их клинических исследований крови.
Саратовское ООО "Реф-Свет" получило патент на микроминиатюрный рентгеновский излучатель, созданный для диагностики в медицине и технике. Компания "Яндекс" – на систему для обработки запроса на транзакцию в распределенных системах обработки данных.
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