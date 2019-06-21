Трое жителей Алтая пришли в гости к женщине, выпили и изнасиловали

В Алтайском крае предъявлено обвинение трем мужчинам в возрасте от 28 лет до 41 года, которых подозревают в изнасиловании женщины, сообщает региональный СК.
"В ночь с 12 на 13 мая 2019 года в одном из сел Быстроистокского района ранее неоднократно судимые обвиняемые, снимавшие в данном населенном пункте жилье, пришли в соседский дом, где совместно с его 42-летней хозяйкой стали распивать спиртное", — говорится в сообщении ведомства.
Спустя некоторое время гости изнасиловали и совершили в отношении женщины насильственные действия сексуального характера.
В отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
Комментарии
Вот угораю, сосала по согласию а их под стражу. Мало бухануть дали?