Греф рассказал, как кибербезопасность сказывается на его сне

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что будет спать гораздо лучше, если будет уверен, что хакерам противостоит широкая коалиция борцов, сообщает РИА "Новости".
"Самый простой ответ — я сплю спокойно, потому что... и можно долго перечислять "потому". Я бы хотел ответить, наверное, немножко по-другому: чем больше погружаешься в проблему кибербезопасности — тем хуже спишь. Это абсолютно взаимозависимые вещи. Когда ты начинаешь понимать, насколько сложно защитить все элементы современных систем, ты понимаешь, что для этого нужно не только иметь какую-то очень мощную компетенцию внутри, но для этого нужна очень серьезная кооперация", — рассказал Греф на конгрессе по кибербезопасности ICC.
По его словам, он спит с учетом того, что проблема киберрисков становится все более острой.
"Собственно говоря, мы с нашими партнерами вместе выходим на этот форум с главной идеей — мы для себя какое-то количество лет назад сделали абсолютный вывод, что мы чувствуем себя уязвимыми и у нас есть страх перед будущим. Потому что мы видим, мы самостоятельно эту проблему не решим. Все больше и больше происходит процесс диджитализации, и экспоненциально растут риски кибербезопасности, и поэтому значительно лучше я буду спать, если буду чувствовать, что у нас есть широкая коалиция против широкой коалиции хакеров, которая у нас сегодня реально существует", — подчеркнул Греф.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина также заострила свое внимание на проблеме цифровой безопасности. Она сообщила, что Банк России в 2019 году проверил 75 банков на предмет выполнения требований кибербезопасности, и у всех были обнаружены нарушения.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в свою очередь отметил, что потери мировой экономики от кибератак могут увеличиться в этом году до 2,5 трлн долларов.
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