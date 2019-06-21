Парк "Прямая линия" построят в Красноярске после жалобы жителей Путину

Власти пообещали жителям микрорайона Солнечный в Красноярске построить парк площадью не менее 3 гектаров, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя инициативной группы Ксению Бессонову, которая в ходе "Прямой линии" рассказала президенту России Владимиру Путину о проблемах с инфраструктурой.
Бессонова пожаловалась Путину, что в ее микрорайоне не хватает школы, детского сада и парка. Путин попросил губернатора Красноярского края Александра Усса съездить и поговорить с людьми, а потом доложить ему. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина по данному обращению организована доследственная проверка.
Губернатор поручил городским властям разобраться в вопросе с инфраструктурой. Мэр Красноярска Сергей Еремин выехал в микрорайон. На месте он пообещал, что в течение года возле микрорайона появится парк, а в ближайшее время инфраструктура будет улучшена.
По словам Бессоновой, в пятницу, 21 июня, состоялась встреча, где присутствовали она сама, губернатор и мэр.
Бессонова отметила, что власти пообещали в ближайшее время провести общественные слушания по вопросу строительства школы и детского сада в микрорайоне. По поводу парка было сказано, что к границе города планируют присоединить часть земли Емельяновского района, который примыкает к Красноярску.
"Часть Емельяновского района присоединится к городу, будет это городская черта, и на данном участке, в районе 3-5 гектаров, они хотят организовать парк для всего жилмассива "Солнечный". То есть это будет большой парк, и сказали что до конца года они утрясут момент с документацией, переоформлением земель, чтобы они стали городскими. И на следующий год сделают нам парк и назовут его "Прямая линия", — рассказала Бессонова.
Комментарии