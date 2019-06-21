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Предложение расширить полномочия инспекторов ГИБДД оценили в Госдуме

, ИА "Амител"
Ранее в МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГИБДД
Москвичев заявил, что перед принятием такого рода решений следует тщательно подумать / Фото: top.st

Москвичев заявил, что перед принятием такого рода решений следует тщательно подумать / Фото: top.st

Председатель Комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев призвал подходить к любым изменениям в правилах дорожного движения взвешенно, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Ранее в МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГИБДД. В случае корректировки Кодекса об административных правонарушениях инспектора смогут без суда ограничивать действие водительских прав и доставлять автомобилиста к месту медицинского освидетельствования. Кроме того, МВД предложило отказаться от практики назначения административных арестов.

Москвичев заявил, что перед принятием такого рода решений следует ознакомиться со статистикой и проанализировать конкретные примеры аварий.

"ДТП приходятся или кровью, или инвалидностью, поэтому там есть, над чем подумать. Нам надо не ставить задачу шашками рубить, нам надо задачу сделать одну, чтобы пользователь транспортного средства был дисциплинирован", подчеркнул депутат.

Москвичев отметил, что автовладельцы обязаны тщательно следовать правилам, написанным "кровью и потом".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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