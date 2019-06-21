Барнаульский футболист может сменить команду в Германии

Барнаульский футболист Александр Жиров может сменить команду в Германии, сообщает "Реальное время".
В данный момент защитнику "Зандхаузена" предлагают заключить контракт с "Гамбургом", который тоже выступает во второй немецкой Бундеслиге.
Александр Жиров родился в Барнауле. В 2010-2012 годах выступал за "Динамо". Затем выступал за астраханский "Волгарь", махачкалинский "Анжи", томский "Томь" и "Краснодар".
Летом прошлого года футболист уехал играть в "Зандхаузен". Там 28-летний защитник стал одним из ведущих игроков команды. В это межсезонье Жировым заинтересовались некоторые клубы первой Бундеслиги, а "Гамбург" сделал конкретное предложение о переходе.
Игра барнаульского футболиста нравится новому главному тренеру "горожан" Дитеру Хеккингу.
Комментарии
Беги Саня к Гансам и Густавам, руби бабло пока можешь. Ведь у нас в обществе так?!