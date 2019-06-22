"Я надену все лучшее сразу": урбанисты оценили "Сибирское подворье"

Урбанисты из Москвы и Ульяновска, эксперты молодежного управленческого форума "Алтай. Территория развития", с профессиональной точки зрения оценили алтайский туристско-развлекательный комплекс "Сибирское подворье" как площадку для проведения форумов и фестивалей.

По мнению куратора Игр креативных сообществ сети Центров прикладной урбанистики, городского модератора Вячеслава Завалина (Москва), "Сибирское подворье" не стоит благоустраивать, эта площадка должна подстраиваться под различные потребности.

"Как я вижу миссию подобных площадок: быть открытым для трансформации среды. Задача этого пространства – не нести в себе никакого благоустройства. Чем больше будут здесь благоустраивать, тем хуже. Надо уже прекратить благоустройство, – говорит Вячеслав Завалин. – Чтобы это пространство стало площадкой для крупных мероприятий, платформой, человек должен здесь ощущать не "Сибирское подворье", а, например, форум "Алтай. Территория развития" со своей идентичностью. Если он приехал на пивной фестиваль, он должен ощущать себя на пивном фестивале. Если я приезжаю сюда на форум, потом на пивной фестиваль, а затем на творческий и буду видеть "Сибирское подворье", я потеряю эту магию коммуникации и задачу пространства".

Урбанист, блогер, руководитель первого в стране государственного креативного пространства "Квартал" Лев Филиппов (Ульяновск), считает, что у "Сибирского подворья" нет четкой концепции.

"Первое, что я сказал, когда мы сюда приехали: "Я надену все лучшее сразу". Здесь и выставка ретротехники, и какая-то японская арка, тут же православный храм, что-то из сказок. Я согласен с Вячеславом, что в процессе благоустройства здесь сделали сразу все, что смогли. Угодить всем невозможно. Лучше поставить здесь кучу выкрашенных палетов, и люди сами определятся, где их поставить: в тени или на солнце, чтобы позагорать", – сказал он.

Отметим, что в 2014 году "Сибирское подворье" назвали лучшей событийной площадкой на Russian Event Awards (национальная премия в области событийного туризма, – прим. ред.). На площадке туристско-развлекательного комплекса проводят такие масштабные мероприятия, как молодежный управленческий форум "Алтай. Территория развития", "Сибирская масленица", фестиваль напитков "АлтайФест" и другие.

На территории находится три крытых павильона, а также музеи, ипподром "Алтай", центр верховой езды, конный и птичий дворы, места для отдыха и прогулок, кафе и ресторан.