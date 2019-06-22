Суббота, 22 Июнь, 07:39

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

В Алтайском крае хотят разрешить продажу алкоголя в магазинах до 23 часов. Как вы к этому относитесь?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,13
€ 71,35
Обь
414см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Прямая линия с Путиным-2019День поля - 2019ЕГЭ-2019
Новости

"Я надену все лучшее сразу": урбанисты оценили "Сибирское подворье"

, ИА "Амител"
Эксперты из Москвы и Ульяновска рассказали, каким должно быть пространство для проведения форумов и фестивалей
Фото: Amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: Amic.ru / Екатерина Смолихина

Урбанисты из Москвы и Ульяновска, эксперты молодежного управленческого форума "Алтай. Территория развития", с профессиональной точки зрения оценили алтайский туристско-развлекательный комплекс "Сибирское подворье" как площадку для проведения форумов и фестивалей.

По мнению куратора Игр креативных сообществ сети Центров прикладной урбанистики, городского модератора Вячеслава Завалина (Москва), "Сибирское подворье" не стоит благоустраивать, эта площадка должна подстраиваться под различные потребности.

"Как я вижу миссию подобных площадок: быть открытым для трансформации среды. Задача этого пространства – не нести в себе никакого благоустройства. Чем больше будут здесь благоустраивать, тем хуже. Надо уже прекратить благоустройство, – говорит Вячеслав Завалин. – Чтобы это пространство стало площадкой для крупных мероприятий, платформой, человек должен здесь ощущать не "Сибирское подворье", а, например, форум "Алтай. Территория развития" со своей идентичностью. Если он приехал на пивной фестиваль, он должен ощущать себя на пивном фестивале. Если я приезжаю сюда на форум, потом на пивной фестиваль, а затем на творческий и буду видеть "Сибирское подворье", я потеряю эту магию коммуникации и задачу пространства".

Урбанист, блогер, руководитель первого в стране государственного креативного пространства "Квартал" Лев Филиппов (Ульяновск), считает, что у "Сибирского подворья" нет четкой концепции.

"Первое, что я сказал, когда мы сюда приехали: "Я надену все лучшее сразу". Здесь и выставка ретротехники, и какая-то японская арка, тут же православный храм, что-то из сказок. Я согласен с Вячеславом, что в процессе благоустройства здесь сделали сразу все, что смогли. Угодить всем невозможно. Лучше поставить здесь кучу выкрашенных палетов, и люди сами определятся, где их поставить: в тени или на солнце, чтобы позагорать", – сказал он.
Отметим, что в 2014 году "Сибирское подворье" назвали лучшей событийной площадкой на Russian Event Awards (национальная премия в области событийного туризма, – прим. ред.). На площадке туристско-развлекательного комплекса проводят такие масштабные мероприятия, как молодежный управленческий форум "Алтай. Территория развития", "Сибирская масленица", фестиваль напитков "АлтайФест" и другие.

На территории находится три крытых павильона, а также музеи, ипподром "Алтай", центр верховой езды, конный и птичий дворы, места для отдыха и прогулок, кафе и ресторан.

Читайте также в сюжете: Дневник АТР-2019
Автор:
Анна Маковеева корреспондент

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
07:34
"Я надену все лучшее сразу": урбанисты оценили "Сибирское подворье" 0
07:19
"Вдруг на бегу остановиться...": открытие фестиваля Роберта Рождественского 0
07:03
Дом с выходом к реке и системой безопасности продают под Барнаулом за 19,9 млн 0
06:44
Чтобы помнили: малоизвестные фото Великой Отечественной войны 1
06:23
30-градусную жару с грозами и градом обещают в Алтайском крае 22 июня 0
06:01
Архитекторы раскритиковали обновленный проект Дворца спорта в Барнауле 0
05:53
Депутаты предложили освободить "детей войны" от взносов на капремонт 0
04:56
Яровая предложила объявлять 22 июня общероссийскую Минуту молчания 0
03:56
Силуанов рассказал об ускорении темпов роста ВВП в июне 0
02:26
Медики нашли лекарство от ожирения и диабета в какао 0
01:01
Медведев ответил на обвинения президента Грузии в организации протестов 0
00:14
Российские ученые выяснили, как можно уничтожить метастазы рака груди 0
23:38
США предложили ввести санкции против госдолга России 0
23:16
Захарова рассказала о грузинском гостеприимстве 0
22:43
МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских 0
22:29
Тело серийного убийцы, простоявшее в музее 60 лет, кремируют в Таиланде 0
22:06
Отец Бутиной объяснил, почему родные не могут навестить ее в США 0
21:45
Житель Алтая зарабатывал деньги, раскладывая закладки с наркотиками 0
21:26
Травмированный ребенок рассказал, за что его била мать 0
21:02
Актер Дмитрий Певцов попросил у Путина театр 0
20:47
Ритуальщики методом давления переманили клиента у конкурентов в Волгограде 0
20:27
Предложение расширить полномочия инспекторов ГИБДД оценили в Госдуме 0
20:03
Парк "Прямая линия" построят в Красноярске после жалобы жителей Путину 0
19:43
Греф рассказал, как кибербезопасность сказывается на его сне 0
19:17
Глава парламента Грузии ушел в отставку через сутки после начала протестов 0
19:08
Коротко о главном: "Изумрудное" дело, компенсации депутатам и "эхо" Чернобыля
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 21 июня
18:57
Ремонт объездной дороги начинают в Барнауле 0
18:47
Плавучую скорую помощь на базе речного трамвайчика разработали в России 0
18:31
Трое жителей Алтая пришли в гости к женщине, выпили и изнасиловали 1
17:57
Оштрафованный за неуважение к власти россиянин пожаловался в ЕСПЧ 1
17:39
Роспатент назвал 100 лучших изобретений 2018 года: от ковша до склероза 0
17:27
Трассу под Барнаулом перекроют утром 24 июня из-за военных 0
17:12
Заключенный в Горном Алтае применил насилие в отношении сотрудника ФСИН 1
17:07
Инспекторам ГИБДД предлагают разрешить лишать прав на месте и без суда 7
16:48
Барселона и Салоники: названы города, где отдыхают российские школьники 0
16:31
Велосипед для собак угнали у брата Кейт Миддлтон 0
16:23
Мужчина в Бийске ограбил два расположенных рядом офиса микрозаймов 6
16:11
Жара, ливни, грозы и похолодание: штормовые выходные ожидают на Алтае 5
16:02
"Лето с педуниверситетом": почему для юных спортсменов эти каникулы – особенные 0
15:50
Маленькие самолеты планируют запустить в отдаленные села Алтая 0
15:35
Ребенок погиб после обрушения песчаного берега в Новосибирской области 0
15:22
Барнаульский футболист может сменить команду в Германии 2
15:13
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" сообщил о пополнении в семействе рысей 2
15:01
Три автомобиля столкнулось в спальном районе Барнаула 5
14:49
Перекрытие улиц Володарского и Парижской Коммуны продлили в Барнауле 0
14:33
Сидевший за убийство барнаулец избил полицейского и получил новый срок 14
14:25
Что выращивают в Алтайском крае: интерактивная карта аграрных зон 0
14:17
Мусорный оператор после "Прямой линии" ответил на жалобу на рост тарифа 2
14:03
Бесплатная еда стала поводом для свидания для трети женщин 7
13:48
"Роскосмос" перенес запуск ракеты "Протон-М" из-за неисправностей 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.