Погода в Алтайском крае в предстоящие выходные удивит своим разнообразием — в регионе передан прогноз-консультация о неблагоприятных метеорологических условиях.
"В Алтайском крае во второй половине дня 22 июня местами в южных районах, 23 июня на большей части территории края ожидаются дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы, град, при грозах местами усиление ветра до 17-22 метра в секунду. Похолодание", – говорится в сообщении ЦГМС.
Дневные температуры в субботу, 22 июня, в регионе составят +26...+31 градус. В отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, в предгорьях местами град.
В воскресенье будет значительно прохладнее — температура воздуха составит +18...+23 градуса. На большей части территории небольшой, местами умеренный и сильный дождь, гроза.
В Барнауле в предстоящие выходные также ожидаются осадки, возможны грозы.
Комментарии
Когда уже кончится это гребаное лето. Лучше уж зима, и то спокойнее было и теплее.
Что за жизнь - пока погода есьт - на работе. Как с работы так дождь и ветер.
Как выходной так дожди и лето. Так бледные на зиму и уйдем.
Брось работу-в будни загорай.