Парад Победы 24 июня 1945 года / Фото: aloban75.livejournal.com, из сети Интернет
24 июня в 10:00 в Москве состоялся первый Парад Победы. Подготовка к нему шла кропотливо и тщательно: участник парада должен был иметь два и более ордена, быть физически крепким и иметь заслуженную славу отважного воина. Строевая подготовка у участников парада занимала более восьми часов в сутки.
Принимал Парад первый заместитель наркома обороны СССР и заместитель Верховного главнокомандующего, командующий войсками 1-го Белорусского фронта маршал Советского Союза Георгий Жуков.
После 1945 года парады Победы не проводились еще 20 лет, до 1965 года. О причинах, по которым они не проходили, историки спорят до сих пор.
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