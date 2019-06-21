Уголовное дело возбуждено в Горном Алтае по факту применения насилия в отношении сотрудника исправительного учреждения одним из заключенных.
Как сообщили в республиканском управлении Следственного комитета, мужчине инкриминируют часть 2 статьи 321 УК РФ ("Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества").
"По версии следствия, 14 июня 2019 около 12 часов в здании федерального казенного учреждения "Исправительная колония № 1" Отдела Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Алтай, один из осужденных, отбывающий наказание в вышеуказанном исправительном учреждении, применил в отношении сотрудника места лишения свободы насилие, не опасное для жизни и здоровья, в связи с осуществлением им служебной деятельности", – уточняют в СКР.
Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.
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