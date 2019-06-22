В пятницу, 21 июня, прошел краевой этап летнего фестиваля "Готов к труду и обороне". Школьники из разных городов и районов Алтайского края сдавали нормы ГТО в Барнауле на стадионе "Рубин". Подростки в возрасте от 11 до 16 лет бегали 60-метровую дистанцию, метали мяч, стреляли из лазерного ружья. Как прошли соревнования – читайте в репортаже Amic.ru.

Лучшие из лучших

Перед началом тренеры подбадривали своих подопечных, девушки растягивались, юноши подтягивались. Начало. Ребят вызывают пофамильно и дают пробную попытку. Сдать не так-то просто – судья неумолим: на отжиманиях нужно опускаться до специальной планки, нельзя менять положение тела в процессе выполнения упражнения, а подтягивания засчитывают только завершенные. Здесь собрались лучшие "ребята со двора": кто-то футболист, кто-то волейболист, а кто-то кик-боксер. Кстати, в спорте нашла себя Даша из Бийска: "люблю сдавать нормативы, выполнять правильно и точно, в нашем спорте присутствуют гибкость и самооборона".

О нормативах

На официальном сайте ГТО можно ознакомиться с нормативами для каждого возраста https://www.gto.ru/norms. Для школьников – пять ступеней по возрастам. С каждой ступенью упражнения усложняются: нужно пробежать быстрее, подтянуться большее количество раз.

По общероссийским стандартам проходил и краевой этап. Директор центра тестирования "Готов к труду и обороне" Лариса Зарубина отметила: "Выполнение нормативов ГТО дает возможность посмотреть на общую физическую подготовку обучающихся, проверить, насколько они действительно всесторонне развиты. Данная программа полезна, целесообразна, и сейчас она набирает большой оборот: население, дети и трудовые коллективы включаются в этот процесс".

Что ждет победителей

8 победителей – и юноши, и девушки – будут защищать честь Алтайского края на всероссийском финале в лагере "Артек". Многие хотели бы оказаться на этом месте, но получилось не у всех. Соревноваться на краевом уровне должны были 10 команд. К сожалению, две команды не приехали сдавать ГТО в Барнаул – возникли проблемы с финансами.

"Поспелихе и Бийскому району денег на проезд не выделили, хотя мы стараемся организовывать все так, чтобы ребятам приходилось как можно меньше проживать здесь", – прокомментировала старший инструктор-методист краевой ДЮСШ Зоя Шмойлова.

Впечатления юных спортсменов

Одно из самых интересных испытаний для ребят – стрельба из лазерного ружья. Специальная программа считает количество попаданий и выводит итоговые баллы. В чем-то это удобнее и проще,чем из обычного: ни перезарядки, ни тяжелой винтовки. Вадим Горвачев занимается спортом уже 6-7 лет: футбол, волейбол и биатлон. Он признается: "Стрелять из обычной винтовки для меня проще".

Спортсменка Злата Кучеренко из Солтонского района считает, что каждый, кто занимается спортом, должен сдавать нормы ГТО.

Результаты прошлых лет

В 2018 году на всероссийском уровне хорошо выступил рубцовчанин – Вишняков Максим – он занял второе место по плаванию. Больше бронзы, серебра или золота ребята из "Артека" победители края не привозили. А вот 5-е, 6-е места ребята из Алтайского края занимали часто.

Мария Лаврищева