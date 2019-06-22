Жаркий день, но с дождями и грозами прогнозируют синоптики в Алтайском крае в субботу, 22 июня.
"В отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, в предгорьях местами град", – говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
На вторую половину дня 22 июня в регионе передан прогноз-консультация о неблагоприятных метеоусловиях.
Днем в краевой столице будет +26...+31 градус. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров, при грозе по югу шквалистое усиление ветра до 22 метров.
В Барнауле в конце дня небольшой дождь, гроза. Дневные температуры составят +27...+29 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров.
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