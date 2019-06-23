Летом 2019 года на алтайские курорты приедут звезды шоу-бизнеса. Ольга Бузова, Maruv, Анна Седокова, Тима Белорусских и другие артисты, которые будут выступать на концертах в Яровом. А также в развлекательном комплексе Altai Palace. Читайте наш материал, чтобы не пропустить их концерты.

Анна Седокова

Украинская актриса, телерадиоведущая, и, конечно же, певица выступит на Алтае совсем скоро – 29 июня. Экс-солистка группы "Виагра", а на данный момент сольная певица даст концерт в городе Яровом, в пляжно-развлекательном комплексе "Причал 22". Публике обещана горячая вечеринка.

Стоимость билета 1000 рублей.

Ограничение по возрасту 18+.

Zivert

Поп-певица, которая прославилась с песнями "Анестезия" и "Чак". В мире популярной музыки ее называют настоящим прорывом. Выступление пройдет 4 июля в городе Яровом в пляжно-развлекательном комплексе "Причал 22".

Стоимость билета 1200 рублей.

Ограничение по возрасту 18+.

Мари Краймбрери

Молодая украинская певица, которая очень популярна на большой сцене, а также среди пользователей социальной сети "ВКонтакте". И это не удивительно – свою карьеру она начинала именно в интернете. На Алтае Мари Краймбери выступит 6 июля на пляжно-развлекательном комплексе "Причал 22" в городе Яровом. Стоимость билета 1000 рублей.

Ограничение по возрасту 18+.

Чиж и Со

И так же, 6 июля, публику пляжно-развлекательного комплекса "Причал 22" в городе Яровом порадует отечественная рок-группа, концерт которой связан с юбилейным туром. Напомним, в начале 90-х артисты завоевали сердца многих любителей русского рока.

Стоимость билета 1300 рублей.

Ограничение по возрасту 18+.

Линда

Российская певица, которая исполняет музыку в этническом и электронном стилях. Спеть вместе с Линдой "Мало-мало-мало огня", "Я ворона" и многие другие вы сможете 12 июля в городе Яровом в пляжно-развлекательном комплексе "Причал 22".

Стоимость билета 800 рублей.

Ограничение по возрасту 18+.

HammAli & Navai

Рэп-дуэт Наваи Бакирова и Александра Алиева по версии BOOM самым прослушиваемым в 2018 году стал их дебютный альбом "Janavi". Самая популярная их песня "Пустите меня на танцпол", именно она и сделала их известными.

Выступление дуэта пройдет 13 июля на фестивале Altai Palace Fest.

Стоимость билета 1200 рублей.

Ограничение по возрасту 18+.

Итальянский DJ-дуэт Merk и Kremont

Итальянский дуэт диджеев из Милана, станет гвоздем программы фестиваля электронной музыки "ЯроVoice", который пройдет в городе Яровом в пляжно-развлекательном комплексе "Причал 22" 13 июля.

Стоимость билета 1000 рублей.

Ограничение по возрасту 18+.

Ольга Бузова

Впервые на алтайской сцене выступит российская певица, актриса и телеведущая – Ольга Бузова. На концерте Ольга исполнит популярные и новые песни. Побывать на концерте столь многогранной звезды можно будет 13 июля, в городе Яровом в пляжно-развлекательном комплексе "Причал 22".

Стоимость билета 1200 рублей.

Ограничение по возрасту 6+.

Maruv

Известная украинская певица Maruv споет на Алтае 20 июля в городе Яровом в пляжно- развлекательном комплексе "Причал 22" и 3 августа на фестивале Altai Palace Fest.

Стоимость билетов 1200 рублей.

Ограничение по возрасту 18+.

Дискотека 90-х

Это новый музыкальный проект Сергея Богданова и Алексея Потехина (бывшего участника группы "Руки вверх!") "Поднимите руки вверх!". Также на сцену выйдет экс-участница популярной группы T.A.T.U Елена Катина. Выступление состоится 27 июля, на фестивале Altai Palace Fest.

Стоимость билета 1200 рублей.

Ограничение по возрасту 18+.

Тима Белорусских

Белорусский рэпер, популярность к которому пришла сразу после его трека "Мокрые кроссы", выступит перед жителями Алтайского края 10 августа, в городе Яровом в пляжно-развлекательном комплексе "Причал 22".

Стоимость билета 1300 рублей.

Ограничение по возрасту 18+.

Molly

Molly – это псевдоним российской певицы Ольги Серябкиной, бывшей участницы группы Serebro. На Алтае этим летом у Molly два концерта. Один – 20 июля на фестивале Altai Palace Fest, второй – 3 августа в городе Яровом в пляжно-развлекательном комплексе "Причал 22".

Стоимость билетов 1200 рублей.

Ограничение по возрасту 18+.

Алина Паутова