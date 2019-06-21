Травмированный ребенок рассказал, за что его била мать

Двое мальчиков были доставлены в одну из петербургских больниц со следами истязаний по всему телу, сообщает Пятый канал.
История, связанная с насилием над детьми, произошла в Петербурге. В одну из больниц отец привез двух маленьких сыновей со следами побоев, укусов и вырванными волосами.
Один из детей рассказал, что избивала их мать, она же и кусала двух малышей.
Неизвестно, насколько правдивы слова потрясенного мальчика. Причина, по которой мать срывалась на них с братом — якобы из-за того, что один из них много кушает.
Как стало известно телеканалу, мать закупалась в магазине водкой, которую распивала с незнакомцами дома. Еще мальчик рассказал, что к ним домой приходят люди из органов опеки — это может служить подтверждением догадки о том, что мальчики живут в неблагополучной семье.
Информации от официальных органов не поступало, реакция правоохранителей также на данный момент неизвестна.
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