МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских

Уголовное дело о попытке сбыта наркотиков, фигурантом которого был журналист "Медузы" Иван Голунов, направят в прокуратуру Москвы, чтобы затем передать его следователям СК России, пишут "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Отмечается, что при задержании Голунова были допущены нарушения. Характер нарушений и имена совершивших их сотрудников УВД по ЗАО Москвы в ведомстве не уточнили.
Голунов был задержан 6 июня, его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Журналист рассказал, что сотрудники полиции в гражданской одежде его избили, отвезли в отделение УВД по ЗАО Москвы, где заставили раздеться догола для досмотра и попытались снять отпечатки пальцев. Ему также не давали связаться с адвокатом или предупредить о задержании близких. Адвокат у Голунова появился лишь спустя 15 часов после задержания.
Голунов неоднократно утверждал, что наркотики ему были подброшены. А за две недели до задержания ему начали поступать угрозы.
В поддержку журналиста высказались представители СМИ, общественные деятели, политики, бизнесмены, музыканты, посчитавшие дело против него сфабрикованным. Кроме того, у здания Главного управления МВД России по Москве проходили одиночные пикеты в течение нескольких дней.
11 июня все обвинения с Голунова были сняты "в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления", а его самого отпустили из-под домашнего ареста.
13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Голунов рассказал, что был избит оперативником по имени Максим Уметбаев. По словам Голунова, Уметбаев дважды ударил его кулаком в висок, а потом наступил ногой на грудь, когда тот упал и лежал на земле. Вопросы у задержанного вызвали также понятые, которые, по его мнению, могли быть знакомы с оперативниками, и процесс обысков у него дома.
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