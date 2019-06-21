Захарова рассказала о грузинском гостеприимстве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в своем Facebook акции протеста в Тбилиси, заявила, что своим поведением радикалы развенчали миф о грузинском гостеприимстве, пишет "Взгляд".

Протесты начались в Тбилиси в четверг, 20 июня. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и попытались штурмовать парламент. К радикалам присоединилась оппозиция, потребовав отставки правительства.

"Песня безумству. Много можно сказать, и уже сказано, про события в Тбилиси. Провокация радикалов, борьба за власть между партиями... Политика... Демократия. И я не иронизирую – это реалии современного мира", – написала Захарова.

Комментируя то, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов оказался в кресле главы парламента Грузии, Захарова подчеркнула, что парламентарий приехал с миром, по линии православного форума.

"Он руководствовался не своими и даже не международными представлениями о протоколе, а исходил из рекомендаций принимающей стороны. Да чего уж там – его просто усадили в это кресло, а он и сел, зная, что хозяев обижать нельзя. И вот чем это воспетое веками гостеприимство закончилось", – подчеркнула Захарова.

"Я часто спрашиваю моих знакомых и друзей, живущих в Грузии и связанных с ней кровными узами: насколько безопасно россиянам ездить на грузинские курорты? Ответ всегда один: 100% безопасно. Да, мы вчера видели эту кошмарную провокацию, устроенную, между прочим, в разгар туристического сезона. Кто-то может гарантировать, что заведенная провокаторами толпа не ринется крушить отели? Кто? Кто сейчас в Грузии это может гарантировать? И МИД России завален вопросами СМИ: каковы рекомендации по посещению россиянами Грузии?" – добавила Захарова.

По ее словам, погромы в Тбилиси больше всего нанесли вред самой Грузии.

"Но парадокс даже не в этом. Подумаешь, сами себе навредили. Европа же развязала санкционную войну против России, и сама от нее пять лет страдает. Почему бы и Грузии не повторить подвиг кумира? Удивительно другое. Все это происходит на фоне неумолимого желания вернуть Абхазию и Южную Осетию, политически и экономически создать условия для какой-либо реинтеграции", – отметила Захарова.

Она подчеркнула, что "радикалы продемонстрировали абхазам и югоосетинам уровень дружелюбия и мирного потенциала, а Сухум и Цхинвал получили наглядный пример, как можно, но не нужно встречать дорогих гостей".