США предложили ввести санкции против госдолга России

Группа демократов-центристов Blue Dog Democrats внесла в Конгресс США законопроект о новых санкциях против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, пишет "Коммерсантъ".
По мнению авторов законопроекта, так удастся наказать Россию "за вмешательство в американские выборы".
Уточняется, что инициатива демократов предлагает ввести новые санкции. Помимо этого предлагается усилить контроль за политической рекламой и обязать все штаты перейти на бумажные бюллетени во время голосования.
Ранее сообщалось, что Сенат Конгресса США единогласно одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций против тех, кто, по версии Вашингтона, причастен к вмешательству в американские выборы.
Также ранее сообщалось, что Евросоюз официально продлил на год ограничительные меры против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией.
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