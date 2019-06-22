Яровая предложила объявлять 22 июня общероссийскую Минуту молчания

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая предложила в День памяти и скорби 22 июня объявлять общероссийскую Минуту молчания, закрепив соответствующую норму в законе о "О днях воинской славы", пишет "Парламентская газета".
Яровая рассказала, что уже разработала дополнения в закон и направила их в Министерство обороны.
По ее словам, общефедеральную Минуту молчания можно проводить в 12:15 мск — это точное время в эфире обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на СССР и начале Отечественной войны против фашистского агрессора.
"Внесение дополнений в действующий Закон "О днях воинской славы и памятных датах России" и закрепление в него ритуала общероссийской Минуты молчания — напоминание миру об агрессии против нашей страны и о несгибаемой воле и мужестве нашего многонационального народа, не покорившегося фашизму и подарившего миру Победу во Второй мировой войне", — отметила Яровая.
Она также подчеркнула, что это в том числе символ общей памяти и скорби о каждом погибшем и всех жертвах фашизма, соединения поколений в неприятии агрессии и нацизма, защите общечеловеческих ценностей.
Яровая отметила, "что если бы объявили Минуту молчания по каждому, кто погиб в нашей стране в годы Великой Отечественной войны, мир замолчал бы более чем на 50 лет".
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