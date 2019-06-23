На Алтае начался сезон ягод: вовсю спеет жимолость, клубника. Вскоре пойдет малина, лесная земляника и другие. Какие ягоды наиболее полезны для нашего здоровья и чем отличаются лесные от садовых ИА "Амител" рассказала профессор кафедры ботаники Алтайского государственного университета доктор биологических наук Татьяна Терехина.

Корреспондент: Расскажите, чем отличается виктория, клубника и земляника.

Татьяна Терехина: У нас есть "земляника зеленая", ее в народе называют клубникой. Это ягода, которая растет на лугах, опушках леса и полянках. Чашечка охватывает ягодку и ее приходится чистить. А есть земляника лесная, это длинненькие ягодки и зеленой чашечки вокруг нет. Она растет в лесах, березниках. В наших огородах растет гибридная форма. При ее создании участвовали американские виды: земляника ананасная и виргинская. Первый наш отечественный сорт такой ягоды назывался "Виктория", поэтому сейчас мы называем так все садовые сорта.

Корр.: И все-таки, какая ягода полезней: лесная или садовая?

Т.Т.: Все ягоды полезны тем, что усиливают обмен веществ и содержат массу витаминов. Но на мой взгляд, когда что-то растет в природе, то оно лучше, конечно, если натуральные условия не были испорчены загрязнениями. В саду некоторые порой используют минеральные удобрения или чем-то обрабатывают ягоду. Ну и по качеству лесная ягода немного другая, более полноценная.

Корр.: А замороженная ягода теряет свои свойства?

Т.Т.: Любой замороженный продукт что-то теряет, особенно если долго хранится. И все-таки в замороженной ягоде содержится больше витаминов, чем в варенье. Сейчас хозяйки начинают больше замораживать, и правильно делают. Витамин С, ради которого мы ягоду и едим, при варке разрушается. Лучше просто протереть с сахаром – чем меньше обработки, тем полезней.

Корр.: В наших магазинах теперь можно круглый год приобрести клубнику и выглядит она какой-то идеальной: очень крупная, круглая, как на картинке. Стоит ли ее покупать?

Т.Т.: Это импортная ягода. Лично я отношусь к ней с большим сомнением. Во-первых, для этого изначально специально отбирают сорта, которые не мнутся. Они жестче и не такие сладкие. Во-вторых, это гидропонная культура, то есть выращивается не в почве. Все элементы минерального питания подаются в растворенном виде.

Корр.: Получается, что это химия?

Т.Т.: Конечно "идеальной ягоде" нужна обработка. То, что при ее выращивании используются сильные селекционные процессы – это точно. Лично я бы не стала есть такую ягоду. Лабораторный урожай по свойствам совсем другой. Можно сравнить это с бройлерной курицей и той, которая бегала в огороде. Может, у деревенской курицы не такая большая масса или мясо не мягкое, но это естественные условия. Так же и ягодка, растущая в земле.

Корр.: В чем разница между витаминами, которые мы покупаем в аптеке, и теми, что получаем из ягод?

Т.Т.: "Садовые" витамины – это вещества из продукта, к которому привык человек. Ягоды ели еще наши предки. Дозы веществ в аптечной продукции выше, но вопрос в том, что организм привык использовать в пищу. Весной доктор может прописать витамины, когда урожая нет. Но ягоды для человека более полезны и полноценны, чем таблетки.

Корр.: Перечислите садовые ягоды и их полезные свойства.

Т.Т.: Первая ягода в огороде – это жимолость. В ней много витамина С, более того, фиолетово-окрашенные ягоды содержат антиоксиданты. Они не дают окисляться радикалам. Стекловидное тело глаза – это белковая структура. Под воздействием света или компьютера она разрушается, а антиоксидант защищает белок. Поэтому фиолетовые ягоды полезны и для зрения. Сюда же мы можем отнести иргу, ежевику, темный крыжовник.

Клубника богата витамином С, который хорошо усваивается у детей.

Малина содержит аспирин. Возрастным людям ягода разжижает кровь, помогает против варикозов и тромбозов. Чай с малиной можно пить для того, чтобы пропотеть.

Облепиха содержит много каротина, который нужен для зрения. О наличии вещества говорит рыжий цвет. Он есть и в морковке, но каротин жирорастворимый. В облепиховом масле каротин уже растворенный, а морковку надо есть с маслом или сметаной, чтобы каротин усвоился.

Красная и белая смородина, также как и яблоки, содержат много пектина. Это адсорбент, который собирает все, что не нужно организму.

Крыжовник – ближайший родственник смородины, темно окрашенный сорт содержит антиокиданты, желтый или зеленый богат пектином.

Калина и ее протертые косточки хорошо употреблять для сердца. Рябина, боярышник и шиповник богаты витамином С. Плоды и цветы боярышника заваривают для поддержания сердечной деятельности.

Черемуха обладает вяжущими свойствами. Поможет для пищеварения, устранит брожение и вздутие.

Клюква богата яблочной и другими кислотами. Считается, что эта ягода понижает жар. Также там содержится аскорутин. Он поддерживает стенки сосудов в тонусе, помогает при диабете.

Брусника – родственник клюквы, но не такая кислая. Препятствует брожению и гниению тканей. Поможет при заболевании почек, как мочегонное и противовоспалительное средство.

Корр.: Ягоды можно есть сколько угодно, или есть ли ограничения?

Т.Т.: Лучше все-таки соблюдать меру. Кислотность желудочного сока у всех разная, кислые ягоды могут привести к раздражению и изжоге. Можно быстро сварить кисель. Варенье варится долго, а в киселе свойства ягоды лучше сохранятся.

Корр.: Ядовитая ягода может вырасти в огороде?

Т.Т.: Таких ягод на дачных участках у нас не встречается. В лесу можно встретить кизильник. У него черные или красные ягодки. Яда в нем нет, но он не съедобный. Осенью на кустиках появляется белая ягода снежеягодник, тоже несъедобная.

Корр.: А волчья ягода на самом деле настолько опасна?

Т.Т.: У нас растет жимолость татарская с оранжевыми ягодами, ее называют волчьей. Ягоды растут парами по две. Она не ядовитая, просто противная на вкус. Люди перепутали ее с другим растением, которое растет по оврагам – волчье лыко. Прутик растет, весной цветочки как у сирени, а потом оранжево-красные ягодки вырастают. Это растение ядовитое и оставляет ожог. Его человек ломает, а оно не ломается. Зубами пробует перекусить и получает ожог. По аналогии с этими "ягодами" татарскую жимолость назвали волчьей.

Волчье лыко не встретить в черте города, оно внесено в Красную книгу. Есть еще вороний глаз, четыре листочка как у ландыша, а внутри черная ягодка. Тоже ядовитая. От одной ягодки не умрете, но сердце может поколотиться. За детьми в лесу надо следить внимательно.