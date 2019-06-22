Депутаты предложили освободить "детей войны" от взносов на капремонт

Депутаты КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму предложение освободить "детей войны" от уплаты взносов на капремонт общего имущества в многоквартирном доме, пишет "Парламентская газета".
Речь идет о категории граждан, "родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, в которую попадают люди, которым на начало войны не исполнилось 14 лет (трудоспособный возраст), а также граждане, родившиеся в период войны".
Законопроектом предлагается предоставить льготы в виде бесплатной медпомощи в государственных и муниципальных учреждениях, а также преимущества при предоставлении земельных участков для строительства жилья.
Согласно документу, "детям войны" должны обеспечить в том числе внеочередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, центры соцобслуживания.
Также им предлагается предоставить преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан.
В пояснительной записке отмечается, что на освобождение "детей войны" от взносов на кампремонт потребуются расходы из федерального бюджета в размере 2,945 млрд рублей в месяц, или 35,34 млрд рублей в год.
Отмечается, что правительство России законопроект не поддержало. В отзыве кабмина, в частности, говорится, что "в нарушение статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации законопроект не содержит норм, определяющих источники и порядок финансирования новых расходных обязательств".
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