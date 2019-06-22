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Автобус с пассажирами съехал в кювет в Барнауле

, ИА "Амител"
О пострадавших не сообщается
Автобус ПАЗ маршрута №149 совершил съезд в кювет / Фото: скриншот из видео

Автобус ПАЗ маршрута №149 совершил съезд в кювет / Фото: скриншот из видео

Автобус ПАЗ маршрута №149 совершил съезд в кювет на участке между барнаульскими поселками Лесной и Новые зори, сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

О пострадавших не сообщается. На кадрах с места происшествия видно, что пассажиры покинули автобус и дожидаются следующей единицы общественного транспорта, чтобы добраться до пункта назначения.

Пользователи Сети сообщают, что на участке разрушается дорожное покрытие. Некоторые из них выражают мнение, что это могло стать одним из факторов, способствовавших ДТП.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

22.06.2019 08:24
- гость -

Просто водителями работают всадники без голов

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