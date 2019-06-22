В пятницу, 21 июня, семилетний житель Рубцовска отдыхал на пляже у реки Алей и пропал из виду родственников. С тех пор о местонахождении ребенка ничего неизвестно.
Мальчик низкого роста (130-140 см), обычного телосложения. У него светло-русые волосы и темно-серые глаза, гласит ориентировка "Лизы Алерт". На момент исчезновения он был одет в черные купальные плавки.
Волонтеры организовали поисковую группу и просят неравнодушных граждан, обладающих сведениями о том, где может находиться пропавший школьник, позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 02 (112).
Комментарии