Роспотребнадзор отмечает существенный рост численности комаров в Алтайском крае, сообщает пресс-служба ведомства.
Этому способствуют благоприятные для их размножения условия: частые дожди, множество мелких водоемов и открытых емкостей с водой для полива дачных участков и огородов, а также теплая погода, обилие травы и влажная почва.
Согласно прогнозу специалистов ведомства, засилье кровопийц продлится вплоть до конца сентября. С наступлением холодов их активность прекратится.
Для комфортного отдыха жителей региона проводятся мероприятия по дезинфекции парков и других мест отдыха, а также территорий детских садов от комаров, мошек и клещей.
Так, по данным на 20 июня 2019 года от кровопийц обработано выше 180 гектаров территории, подсчитали эксперты Роспотребнадзора.
Комментарии
ЭТО ПРОСТО ПИПЕЦ СКОЛЬКО ИХ РЕЗКО ПОВЫЛЕТАЛО