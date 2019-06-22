Свыше 30 лучших выпускников 2019 года наградили медалями "За особые успехи в учении" / Фото: altai-republic.ru
В Горно-Алтайске состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к окончанию школы 615 жителями республиканской столицы, сообщает пресс-центр правительства региона.
Свыше 30 лучших выпускников 2019 года наградили медалями "За особые успехи в учении". В качестве подарка им вручили энциклопедии "Россия державная".
От лица врио главы Республики Алтай Олега Хорохордина выпускников поздравил зампредседателя правительства региона Игорь Коршунов.
После напутственных слов от чиновников и родителей, собравшиеся смогли насладиться вальсом в исполнении представителей лицеев № 1 и № 6, а также концертом музыкантов Эмиля и Галины Толкочековых.
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