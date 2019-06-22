На официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях размещен документ о результатах проверки медицинского исследовательского центра имени Мешалкина в Новосибирске, которая состоялась в середине марта текущего года.
Из его содержания следует, что выявлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.
Кроме того, ревизоры нашли несоответствия положению об установлении систем оплаты труда работников.
Также у проверяющих возникли претензии по поводу формирования регистров бухгалтерского учета, отражения показателей в бюджетной отчетности и содержания первичных документов, принятых к бюджетному учету.
Ранее был задержан академик РАН Александр Караськов, в мае уволенный с должности директора медицинского исследовательского центра имени Мешалкина в Новосибирске.
Вместе с ним взяли под стражу и его жену Ирину Бойцову, которая занимала должность замдиректора центра по организационно-клинической работе.
Их подозревают в участии в преступной схеме, в которой ранее обвинили замдиректора Евгения Покушалова.
Речь идет о мошенничестве на 1,3 млрд рублей при проведении госзакупок (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денег (ст. 174. 1 УК РФ).
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