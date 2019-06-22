Продолжается операция по доставке белух и косаток из китовой тюрьмы в естественную среду обитания, сообщает РИА Новости.
Шесть белух и две косатки в транспортировочных ваннах везут по реке Амур к месту выпуска на побережье Хабаровского края, спокойно переносят дорогу.
По словам пресс-секретаря ВНИРО Алексея Смородова, самым беспокойным временем для них стала дорога в Хабаровск, так как их везли на автотранспорте.
Здесь транспортировочные ванны с животными перегрузили на речное судно, которое в понедельник доставит их на побережье Охотского моря.
"Транспортировочные ванны накрыты тентами, предохраняющими животных от солнечных лучей. Белухи плещутся в своих ваннах, косатки звуками общаются друг с другом — их ванны расположены рядом. Дыхание у всех животных спокойное, что говорит о снижении их беспокойства, связанного с перевозкой на автотранспорте и перегрузкой на судно. В целом, ситуация штатная", — рассказал Смородов.
Операцию освобождения всех животных планируется завершить до октября. Затем их передвижения будут отслеживать через спутниковые маячки.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих.
Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.
По данным СК, в бухте было 11 косаток – все они оказались детенышами — и 90 белух, которые не достигли половой зрелости. Позднее три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
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