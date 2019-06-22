EurekAlert опубликовал результаты исследования британских ученых, которые нашли способ определять болезнь Паркинсона до того, как проявляются ее первые явные симптомы – когнитивные нарушения и проблемы с моторными функциями.
Для этого они исследовали группу из 14 добровольцев, которые унаследовали мутации гена SNCA, которая в абсолютном большинстве случаев приводит к появлению болезни.
Как сообщает "Хайтек+", ранее считалось, что болезнь определяется по уровню дофамина в мозгу с помощью томографии.
Однако наблюдения группы ученых под руководством Мариос Политис доказали, что изменения в регуляции серотонина происходят значительно раньше.
"Болезнь Паркинсона традиционно ассоциируют с повреждениями в системе дофамина, но мы показываем, что сначала происходят нарушения в регуляции серотонина и это ключ к ранней диагностике и лечению", — констатировала Политис.
Болезнь Паркинсона (дрожательный паралич) – неврологическое заболевание, которым в основном страдают пожилые люди. Характеризуется непроизвольными колебательными движениями тела, неустойчивым положением, которое принимают части тела, и другими нарушениями.
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